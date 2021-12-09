Son dakika haber | Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Son dakika habere göre GAZİANTEP'te yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan Cebrail Şahin (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan Cebrail Şahin (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakkabıcılık yapan 4 çocuk babası Cebrail Şahin, yolda yürürken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Şahin, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Cebrail Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cebrail Şahin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cebrail Şahin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi - Son Dakika

Son Dakika

Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım

Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar

Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir

İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu