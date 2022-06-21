Son dakika haber | Sokaktan hızla geçen lüks otomobili önce durdurmak istedi, başaramayınca kamera kayıtlarıyla şikayetçi oldu - Son Dakika
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Son dakika haber | Sokaktan hızla geçen lüks otomobili önce durdurmak istedi, başaramayınca kamera kayıtlarıyla şikayetçi oldu

21.06.2022 11:19

Son dakika 3. sayfa haberi: Sokaktan hızla geçen lüks otomobili önce durdurmak istedi, başaramayınca kamera kayıtlarıyla şikayetçi oldu Otomobilin arkasından bağıran kadını duyan komşular da sokağa döküldü Otomobili fark edip durdurmaya çalışan Merve Sevinç: " Plakalı alım ama korkudan unuttu, sürücünü bulunmasını...

Sokaktan hızla geçen lüks otomobili önce durdurmak istedi, başaramayınca kamera kayıtlarıyla şikayetçi oldu

Otomobilin arkasından bağıran kadını duyan komşular da sokağa döküldü

Otomobili fark edip durdurmaya çalışan Merve Sevinç:

" Plakalı alım ama korkudan unuttu, sürücünü bulunmasını istiyorum"

"Aracı sürüyordu ama hiçbir şekilde önünü görmüyordu"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil hızlı bir şekilde çocukların oynadığı sokağa dalınca o anda olay yerinde bulunan bir kadın çocukları korumak için aracın önüne geçip yavaşlamasını istedi. Kadının dur işaretine uymayan sürücü ise çocukların arasından tekrar hızlı bir şekilde aracıyla uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde yaşandı. Yaşanan olayda sokak arasında oynayan çocukların bulunduğu yere hızlı bir şekilde araç geldiğini fark eden Merve Sevinç, hem kendi çocuğu hem de komşularının çocuklarına zarar gelmemesi için kendini adeta siper ederek aracın yavaşlamasını istedi. Sevinç'in müdahalesine rağmen lüks otomobil çocukların arasından hızla uzaklaştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, otomobilin küçük çocuğun üzerine doğru gelmesi yürekleri ağza getirdi. Kadının ikazıyla yavaşlayan otomobilinin çocuğun son anda yolun kenarına kaçan çocuğun yanından geçtiği anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

"Aracı sürüyordu ama hiçbir şekilde önünü görmüyordu"

Çok büyük bir kaza atlattıklarını belirten Merve Sevinç, "Dün çok büyük bir kazadan kurtardık çocuğumu. Allah korudu yani çocuğumu. Önce ben çöp attım. Sonra arabada iki tane genç vardı. Camlar sonuna kadar açıktı, önce çok yavaş bir şekilde ilerlediler. Yaklaşık 15 dakika sonra yukarıdan o kadar hızlı bir şekilde geliyordu ki, hemen çocuklara baktım ikisini çektim kenara, diğer en küçüğünü bulamadım. Telaşa kapıldım, nerede diye. Bulamadım, direkt önüne atladım dur dur işareti yaptım. Beyaz ve ABS özelliği olan bir araçtı. Frene bastığı zaman durması gereken araba durmadı. Kendimi çektim kenara çocuğun telaşına düştüm. Sadece kendi çocuğum için değil, bizim mahallede çok çocuk var. Kendi çocuğum ve tüm çocuklar için kendimi siper ettim durmadı hiçbir şekilde. Devam etti çocuğumu kıl payı bir şekilde kurtardık. Eğer ben dur deyip hızını yavaşlatmamış olsam yani benim çocuğum ya da başka bir çocuğa kesinlikle bir şey olacaktı." dedi.

Otomobilin bulunmasını isteyen ve plakayı almasına rağmen korku ve telaştan unuttuğunu söyleyen Sevinç " O kişinin bulunmasını istiyorum. Allah herkesin çocuğunu korusun. Ben onun sadece durmasını istedim. Sadece durup yavaşlasın, sonra çocukları çekelim, yoluna devam etsin ama durmadı. Aracı sürüyordu ama önünü görmüyordu hiçbir şekilde, önünü görse çocukları görecek zaten. Olay sonrası ben zaten fenalaştım. Elimden ayağımdan can kesildi. Tüm mahalle ayaklandı. Komşularımız yakalamak için arkasından gitti ama onu o hızla yakalamak mümkün değil o kadı hızlıydı" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Akçaalan, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Sokaktan hızla geçen lüks otomobili önce durdurmak istedi, başaramayınca kamera kayıtlarıyla şikayetçi oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Sokaktan hızla geçen lüks otomobili önce durdurmak istedi, başaramayınca kamera kayıtlarıyla şikayetçi oldu - Son Dakika
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