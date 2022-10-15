Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki 35 AVG 692 plakalı çimento yüklü mikser üst tali yoldan Asri Mezarlığa doğru manevra yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Söke'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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