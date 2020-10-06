Son dakika haber | Söke'de polis durdurduğu motosiklet sürücülerine kask hediye etti - Son Dakika

Son dakika haber | Söke'de polis durdurduğu motosiklet sürücülerine kask hediye etti

Son dakika haberine göre AYDIN'ın Söke ilçesinde motosiklet kullanan kasksız sürücülere polis tarafından kask dağıtıldı.

Son dakika haber | Söke'de polis durdurduğu motosiklet sürücülerine kask hediye etti, System.String[]

AYDIN'ın Söke ilçesinde motosiklet kullanan kasksız sürücülere polis tarafından kask dağıtıldı. Kaskları olmayan sürücüler, polisi karşısında görünce önce ceza yeme korkusu yaşadı, sonra da sevindi.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından trafikte kazaları önleme amaçlı başlatılan çalışmalar kapsamında kasksız motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı. Toplam 50 kaskın dağıtıldığı denetime Kaymakam Soner Zeybek, Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Gurgun ve polisler katıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan trafik uygulamasında kaskı olmayan motosiklet sürücüleri durduruldu. Kaymakam Soner Zeybek, kaskı olmayan sürücüleri uyararak kask hediye etti. Sürücüler ise kasksız çıktıkları trafikte polis karşılarında görünce önce ceza yeme korkusuyla panikledi. Ancak kask hediye edilince mutluluk yaşadı. Söke'de 2020 yılında trafik denetlemelerinin sıklaşmasıyla kazalarda 2019 yılına oranla büyük azalma olduğunun gözlendiği belirtildi. Kask dağıtımın önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.


Son dakika haber | Söke'de polis durdurduğu motosiklet sürücülerine kask hediye etti
Son dakika haber | Söke'de polis durdurduğu motosiklet sürücülerine kask hediye etti
Son dakika haber | Söke'de polis durdurduğu motosiklet sürücülerine kask hediye etti
Son dakika haber | Söke'de polis durdurduğu motosiklet sürücülerine kask hediye etti

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Polis, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Söke'de polis durdurduğu motosiklet sürücülerine kask hediye etti - Son Dakika

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