Son dakika haber: Şoke eden itiraf sonrası canlı yayında gözaltına alındılar - Son Dakika

Şoke eden itiraf sonrası canlı yayında gözaltına alındılar

Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheliler Sakarya'ya gönderildi

İSTANBUL - Sakarya'da yanarak hayatını kaybeden Şiar Kılıç'ın ölümüne ilişkin, İstanbul'da katıldıkları televizyon programında gözaltına alınan şüpheliler Sakarya'ya gönderildi.

Geçtiğimiz Nisan ayında annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde can veren 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın dosyası bir televizyon programına taşınmıştı. Televizyon programında çocuğun annesinin itirafları üzerine polisi harekete geçirmişti.

Şoke eden itiraf sonrası polis harekete geçti

Şiar Kılıç'ın annesi G. A., canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunmuş, anne G.A.; "Sevgilim H.K., oğlumu yangından önce öldüresiyle dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. H.K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" demişti. Bunun üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Müge Anlı stüdyosuna gelerek canlı yayında hem anne G.A. hem de sevgilisi H.K.'yi gözaltına alarak Gayrettepe Asayiş Büro Amirliğine götürdü.

Şüpheliler Sakarya'ya sevk edildi

9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan G.A ve H.K. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Sakarya Emniyetine sevk edildi.