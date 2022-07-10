İlçede esnaflık yapan Muhammet Gündoğdu, dün öğle saatlerinde ailesiyle evinde yemek yerken, aniden rahatsızlandı. Nefes almakta güçlük çeken Gündoğdu, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yediği etten parçanın soluk borusuna kaçmasıyla uzun süre nefessiz kaldığı belirlenen Muhammet Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Gündoğdu, Araklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Soluk borusuna et parçası kaçtı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

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