Son dakika haber | Soluk borusuna et parçası kaçtı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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Son dakika haber | Soluk borusuna et parçası kaçtı, hastanede kurtarılamadı

10.07.2022 16:06
Son dakika haber | Soluk borusuna et parçası kaçtı, hastanede kurtarılamadı

Son dakika haberine göre TRABZON'un Araklı ilçesinde, yediği etten parçanın soluk borusuna kaçmasıyla fenalaşan Muhammet Gündoğdu (80), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TRABZON'un Araklı ilçesinde, yediği etten parçanın soluk borusuna kaçmasıyla fenalaşan Muhammet Gündoğdu (80), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçede esnaflık yapan Muhammet Gündoğdu, dün öğle saatlerinde ailesiyle evinde yemek yerken, aniden rahatsızlandı. Nefes almakta güçlük çeken Gündoğdu, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yediği etten parçanın soluk borusuna kaçmasıyla uzun süre nefessiz kaldığı belirlenen Muhammet Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


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Soluk borusuna ekmek parçası kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti Soluk borusuna ekmek parçası kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Gündoğdu, Araklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Soluk borusuna et parçası kaçtı, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

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