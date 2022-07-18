Son dakika haber | Soluk borusuna yemek kaçan bebek öldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Soluk borusuna yemek kaçan bebek öldü

18.07.2022 22:47
Son dakika haber | Soluk borusuna yemek kaçan bebek öldü

Son dakika haberi: OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde soluk borusuna yemek kaçan 1 yaşındaki Mehmet Can Gönül, hayatını kaybetti.

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde soluk borusuna yemek kaçan 1 yaşındaki Mehmet Can Gönül, hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Akdam Köyü'nde meydana geldi. Mehmet Can Gönül'ün yemek yedirildiği sırada nefes alamadığın fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, soluk borusuna yemek kaçtığı belirlenen minik Mehmet Can'ın öldüğünü belirledi. Yemek borusuna yemek kaçarak ölen Mehmet Can bebeğin cansız bedeni jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Sumbas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Soluk borusuna yemek kaçan bebek öldü - Son Dakika

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