Son dakika haber: Solunum sıkıntısı çeken 6 aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Solunum sıkıntısı çeken 6 aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

02.04.2022 14:25
Son dakika haber: Solunum sıkıntısı çeken 6 aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da solunum sıkıntısı çeken 6 aylık bebek, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Samsun'da solunum sıkıntısı çeken 6 aylık bebek, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden 6 aylık Ş.K. adlı kız bebek, salonum sıkıntısı çekince ailesi tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan bebeğin Samsun Eğitim ve Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevkine karar verildi.

Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek bebeği alıp Samsun'daki hastaneye sevk etti. - SAMSUN

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Vezirköprü, Ambulans, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Solunum sıkıntısı çeken 6 aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Solunum sıkıntısı çeken 6 aylık bebek ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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