Son dakika haber... Solunum yetmezliği çeken Covid-19 hastanesi askeri helikopterle taşındı - Son Dakika

Çanakkale'de Covid-19 nedeniyle solunum yetmezliği yaşayan hasta Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterle tahliye edildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gökçeada'da rahatsızlanan 62 yaşındaki vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile Çanakkale'ye tahliye edildi. 65 yaşındaki bir vatandaşımızın daha sıhhi tahliyesi gerçekleştirildi. Büyüklerimize acil şifalar diliyoruz." denildi. - ÇANAKKALE

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