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Son dakika haber | Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı - Son Dakika

Son dakika haber | Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı

27.12.2021 10:11
Son dakika haber | Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı

Son dakika haberleri... Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu, Başbakan Muhammed Hüseyin Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi, "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla açığa aldı.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu, Başbakan Muhammed Hüseyin Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi, "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla açığa aldı.

Somali Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan (Muhammed Hüseyin Roble), kamu mallarının kötüye kullanımına dair devam eden soruşturma tamamlanmadan 26 Aralık'ta yeni bir savunma bakanı atadı. Başbakanın görev ve yetkileri, soruşturma sürecince askıya alındı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Fermacu'nun, Başbakan Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali'yi, "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla açığa aldığı duyuruldu.

Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken, Başbakan ise Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kasıtlı olarak ertelediğini savunuyor.

Somali'de muhalif cumhurbaşkanı adayları, ülkede süren meclis seçimlerinin şeffaflıktan yoksun olduğunu belirterek, 1 Aralık'ta boykot kararı aldıklarını duyurmuştu.

Seçim takvimindeki gecikmeden ötürü şiddet olaylarının görüldüğü ülkede, süreci Başbakan ?Roble'nin devralmasıyla tansiyon düşmüş ancak Roble ve Cumhurbaşkanı Fermacu arasında yetki tartışmaları başlamıştı.

Halk Meclisi seçimleri, 16 Kasım'da başlamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble'yi açığa aldı - Son Dakika
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