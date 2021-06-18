Son dakika haber: Somali'de askeri üsse bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 3 asker öldü - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Somali'de bir askeri üsse bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 3 asker yaşamını yitirdi.

Yerel medyadaki habere göre, Somali'nin Orta Şabelle bölgesinde sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda bazı askerler yaralandı. Saldırıda aralarında üst düzey bir komutanın da bulunduğu en az 3 asker hayatını kaybetti.

Somalili yetkililer, ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Eş-Şebab terör örgütü saldırıyı üstlendi ve en az 10 askerin öldüğünü iddia etti.