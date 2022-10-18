İki saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı, ölen ve yaralananların tamamının sivil olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Somali'de bombalı saldırılarda 8 kişi öldü - Son Dakika

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