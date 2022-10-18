Son dakika haber | Somali'de bombalı saldırılarda 8 kişi öldü

Somali'de düzenlenen iki bombalı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel medyadaki habere göre, ilk patlama polis kontrol merkezinde, ikincisi ise Jajab bölgesinde idare merkezinin yakınında meydana geldi.
İki saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı, ölen ve yaralananların tamamının sivil olduğu kaydedildi.
Patlamalara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
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