Son dakika haber: Somali'de çiftçileri öldüren Afrika Birliği askerlerine 39'ar yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Terör örgütü Eş-Şebab'a karşı mücadele veren AMISOM güçleri, 2007'den bu yana Somali'de görev yapıyor.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mulongo'nun, AMISOM'un yetki alanı ve Somali'nin güvenlik stratejisiyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğu belirtilmişti.

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