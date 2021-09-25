Son dakika haber... Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bomba yüklü araçla ile düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Hamarjajab ilçesi bölge komiseri Muawiye Mudeey, "Ceelgaab kavşağında infilak eden araç 7 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı" bilgisini paylaştı. Saldırı sonrası aracın alev aldığı görülürken, bölgeden yoğun duman yükseldi.
Saldırının sorumluluğunu terör örgütü El Şebab üstlendi.
Kaynak: İHA
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