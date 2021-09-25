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Son dakika haber... Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

25.09.2021 13:42

Son dakika haber: Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bomba yüklü araçla ile düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bomba yüklü araçla ile düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Hamarjajab ilçesi bölge komiseri Muawiye Mudeey, "Ceelgaab kavşağında infilak eden araç 7 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı" bilgisini paylaştı. Saldırı sonrası aracın alev aldığı görülürken, bölgeden yoğun duman yükseldi.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü El Şebab üstlendi.

Son dakika haber... Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı
Son dakika haber... Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı
Son dakika haber... Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı
Son dakika haber... Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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