Son dakika haber! Somali'de düzenlenen 3 ayrı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği 3 ayrı saldırıda 16 kişi öldü.
Somali ordusundan İbrahim Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerden 12'sinin asker olduğunu açıkladı.
Afrika Birliği (AfB) barış misyonuna yönelik bombalı saldırı sonrası terör örgütü Eş-Şebab üyeleriyle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını bildiren Ali, Jowhar ve Bal'ad bölgelerinde de güvenlik güçlerine saldırılar düzenlendiğini belirtti.
Ali, "Saldırılarda 12'si asker olmak üzere ölü sayısı 16'ya yükseldi." dedi.
10'dan fazla kişinin de yaralandığı saldırıları terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA
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