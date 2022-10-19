Patlamada ölenlerin olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Hiran bölgesinde ise patlayıcı yüklü bir araçla Buulaburde semtindeki bir köprü havaya uçuruldu.

Kaynak: AA

Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi öldü - Son Dakika

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