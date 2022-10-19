Son dakika haber: Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber: Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi öldü

19.10.2022 18:40
Son dakika haber: Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi öldü

Son dakika haberi: Somali'de Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Jalalaqsi bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, aralarında eski valinin de bulunduğu 10 kişi öldü.

Öte yandan, Hiran bölgesinde ise patlayıcı yüklü bir araçla Buulaburde semtindeki bir köprü havaya uçuruldu.

Patlama bölgesinden çekilen fotoğraflara göre, köprü araç trafiğine kapandı.

Patlamada ölenlerin olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi öldü - Son Dakika

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