Son dakika haber... Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 10 militan öldürüldü - Son Dakika

Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, ordu, Aşağı Şabelle bölgesindeki Sablale ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

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