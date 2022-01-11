Somali'de düzenlenen iki saldırıda en az 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel kaynaklara göre ülkenin Orta Şabel bölgesinde Eş-Şebab terör örgütü üyeleri güvenlik güçlerine yönelik 2 saldırı düzenledi.
Bir askeri konvoyun geçişi sırada düzenlenen ilk saldırıda en az 2 asker hayatını kaybetti.
Diğer saldırı bir askeri üsse düzenlendi ve en az 3 asker hayatını kaybetti.
Saldırılarda çok sayıda asker yaralandı.
Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA
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