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Son dakika haber | Somali'de iki saldırıda en az 5 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber | Somali'de iki saldırıda en az 5 asker hayatını kaybetti

11.01.2022 22:12
Son dakika haber | Somali'de iki saldırıda en az 5 asker hayatını kaybetti

Son dakika haber... Somali'de düzenlenen iki saldırıda en az 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de düzenlenen iki saldırıda en az 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklara göre ülkenin Orta Şabel bölgesinde Eş-Şebab terör örgütü üyeleri güvenlik güçlerine yönelik 2 saldırı düzenledi.

Bir askeri konvoyun geçişi sırada düzenlenen ilk saldırıda en az 2 asker hayatını kaybetti.

Diğer saldırı bir askeri üsse düzenlendi ve en az 3 asker hayatını kaybetti.

Saldırılarda çok sayıda asker yaralandı.

Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Eş Şebab, Saldırı, Somali, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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