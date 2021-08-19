Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, intihar saldırganı, başkent Mogadişu'daki Milli İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatının yakınlarında üzerindeki bombayı infilak ettirdi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 asker ve 1 sivil yaşamını yitirdi, aralarında 2 askerin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Somali'de intihar saldırısı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika