Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 9 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, ülkenin Orta Şabel bölgesinde yapılan operasyonda 9 örgüt üyesi öldürüldü.
Somali ordusunun DANAB komandolarınca yürütülen operasyon halen sürüyor.
Somali'de bugün başkent Mogadişu'daki askeri eğitim merkezine intihar saldırı düzenleyen Eş-Şebab 20 askerin ölümüne neden olmuştu.
Son 1 aydır Aşağı Şabel ve Orta Şabel mıntıkasında operasyon yürüten Somali ordusu, onlarca militanı etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.
Kaynak: AA
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