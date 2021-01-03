Son dakika haber: Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Türk işçilerin evlerine Türk bayrakları asıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Türk işçilerin evlerine Türk bayrakları asıldı

03.01.2021 14:13
Son dakika haber: Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Türk işçilerin evlerine Türk bayrakları asıldı, System.String[]

Son dakika haberler: Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk işçiler Selami Aydoğdu ve Erdinç Genç'in Çorum'daki evlerine Türk bayrakları asıldı.

Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk işçiler Selami Aydoğdu ve Erdinç Genç'in Çorum'daki evlerine Türk bayrakları asıldı.

Somali'de dün sabah saatlerinde bomba yüklü motosikletle bir Türk firmasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Çayköy köyü nüfusuna kayıtlı Selami Aydoğdu (22) ile Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul beldesi nüfusuna kayıtlı Erdinç Genç'in (44) evlerinde hüzün hakim.

Saldırıda hayatını kaybeden Türk işçilerin evlerine Türk bayrakları asıldı.

Dünkü patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan evli ve 3 çocuk babası Erdinç Genç'in, yol şantiyelerinde çalıştıktan sonra Somali'deki Türk şirkete ait asfalt şantiyesinde çalışmaya başladığı öğrenildi.

"Eşime ulaşamayınca televizyonda alt yazıda terör saldırısı olduğunu öğrendik"

Erdinç Genç'in eşi Melek Genç, AA muhabirine, her gün telefonla eşiyle görüştüklerini ancak dün birkaç kez denemelerine rağmen ulaşamadıklarını söyledi.

Çalıştıkları yerin askerler tarafından korunduğunu bildiğini belirten Genç, "Eşime ulaşamayınca televizyonu açtık ve alt yazıda eşimin çalıştığı yerde terör saldırısı olduğunu öğrendik. Daha sonra oradaki diğer tanıdıklarımızdan eşimin hastanede yaralı olduğunu öğrendik. Daha sonra ise acı haberi geldi." dedi.

Eşinin geliriyle geçindiklerini ve başka gelirlerinin olmadığını belirten Genç, devletten yardım beklediklerini kaydetti.

Ağabey Hidayet Genç ise kardeşi Erdinç Genç'in ilk kez yurt dışında çalışmaya gittiğini, kardeşinin herkes tarafından sevilen biri olduğunu belirterek "Kardeşim herkesle iyi geçinen, çalışmayı seven, çevresinde sevilen biriydi. İlk kez gittiği yurt dışında, hiç alakası yokken bir terör saldırısında öldü. Çok üzgünüz." diye konuştu.

"Ekmek parası kazanmak için gittiği yerde maalesef öldü"

Patlamada yaşamını yitiren diğer Türk işçi Selami Aydoğan'ın ise 6 ay önce evlendiği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla düğün yapamadığı öğrenildi.

Aynı saldırıda yaralı kurtulan Aydoğan'ın babası Ömer Aydoğan'ın 5 çocuğu olduğu, Selami Aydoğan'ın, evlendikten sonra, borçlarını ödeyebilmek için babasının çalıştığı Somali'deki yol şantiyesine çalışmaya gittiği belirtildi.

Köy muhtarı Adem Yıldız, Aydoğan ailesinin yaklaşık 2 yıl önce köyden Ankara'ya taşındığını söyledi.

Yıldız, "Selami Aydoğan köyümüzde çok sevilen, çok çalışkan bir gençti. Ekmek parası kazanmak için gittiği yerde maalesef öldü. 'Helal kazanayım' diyerek gittiği yerde vefat etti." ifadelerini kullandı.

Ömer Aydoğdu ile birlikte saldırıda yaralanan Çorum'un Aşdağul beldesi nüfusuna kayıtlı Türk işçiler Şakir Çetinkaya ve Yavuz Ercan'ın Somali'deki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü de öğrenildi.

Bu akşam Somali'den getirilmesi beklenen cenazelerin yarın Çayköy köyü ve Aşdağul beldesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

İşçiler, Somali, Terör, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Türk işçilerin evlerine Türk bayrakları asıldı - Son Dakika


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