Son dakika haber | Somali Enformasyon Bakanı Dubbe: "Nairobi, Somali'ye yönelik saldırıların başladığı bir üs haline geldi" - Son Dakika

Son dakika haber | Somali Enformasyon Bakanı Dubbe: "Nairobi, Somali'ye yönelik saldırıların başladığı bir üs haline geldi"

03.12.2020 12:02
Son dakika haber | Somali Enformasyon Bakanı Dubbe:

Son dakika gündem haberine göre Somali Enformasyon Bakanı Osman Dubbe, Kenya'yı ülkesini istikrarsızlaştırma planları yapmak ve gelecek yılki seçimlere müdahale etmekle suçlayarak "Nairobi, Somali'ye yönelik saldırıların başladığı bir üs haline geldi.

Somali Enformasyon Bakanı Osman Dubbe, Kenya'yı ülkesini istikrarsızlaştırma planları yapmak ve gelecek yılki seçimlere müdahale etmekle suçlayarak " Nairobi, Somali'ye yönelik saldırıların başladığı bir üs haline geldi." dedi.

Dubbe, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Kenya'nın ülkedeki muhalifleri ve Jubaland eyaleti politikacılarını sık sık Nairobi'de ağırladığını söyledi.

Kenya'ya saygı duyduklarını, komşuluk ve karşılıklı ilişkilerini takdir ettiklerini vurgulayan Dubbe, "Biz bu ilkeleri her zaman savunuyoruz ancak Kenya bununla ilgilenmiyor gibi görünüyor ve pek de uygun olmayan bir hayalin peşinden koşmak istiyor. Mogadişu hiçbir zaman komşularımızda gerilim yaratmak isteyen bir Kenyalı muhalif siyasetçiye ev sahipliği yapmadı, bunun yerine Nairobi, Somali'ye yönelik saldırıların başladığı bir üs haline geldi." ifadesini kullandı.

Bakan Dubbe, Jubaland eyaletinden politikacıların da 2021 yılındaki seçimlerle ilgili tartışmaların ortasında Nairobi'de defalarca toplantı yaptığını belirtti.

"Kenya'nın çekildiği yerlere Eş-Şebab yerleşti"

Kenya'nın kimseye bilgi vermeden Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) kapsamında görev yapan askerlerini Gedo bölgesindeki kasabalardan çektiğini ve buralara Eş-Şebab'ın yerleştiğini belirten Dubbe, "Kenyalı güçler, kimseye haber vermeden Gedo bölgesindeki kasabalardan çekildikten sonra orada Somalililerin yaşadığı sorunları bir düşünün. Bu bizim görmezden gelebileceğimiz bir şey mi?" diye konuştu.

Somali federal hükümeti, hafta başında, Nairobi'deki büyükelçisini geri çağırarak Kenya'nın Mogadişu'daki büyükelçisinden de ülkesine dönmesini istemişti.

Kenya Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin iç işlerine müdahale ettiği yönündeki haberleri yalanlamıştı.

Kenya ve Somali arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'ndaki zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.

Eş Şebab, Nairobi, Somali, Kenya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Somali Enformasyon Bakanı Dubbe: 'Nairobi, Somali'ye yönelik saldırıların başladığı bir üs haline geldi' - Son Dakika


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