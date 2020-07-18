Son dakika haber: Somali-Fransa ortak operasyonunda 18 Eş-Şebab üyesi öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haber: Somali-Fransa ortak operasyonunda 18 Eş-Şebab üyesi öldürüldü

Son dakika güncel haberine göre Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyonda 18 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyonda 18 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Ülke basınına göre, Somali ordusu, güneydeki Jilib ilçesinde örgütün üst düzey isimlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Militianların karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Fransız güçlerinin de havadan destek verdiği operasyonda ikisi üst düzey 18 örgüt üyesi öldürüldü.

Fransa son olarak Ocak 2013'te Bulo-Marer köyünde bazı askerlerinin de kaybolduğu bir operasyonda Somali güçlerine destek vermişti.

Fransa, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 23:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Somali-Fransa ortak operasyonunda 18 Eş-Şebab üyesi öldürüldü - Son Dakika
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