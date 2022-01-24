Son dakika haber! Somali, Ogaden Ulusal Kurtuluş Cephesi'ni terör örgütü listesinden çıkardı - Son Dakika

Somali, Etiyopya'daki Ogaden Ulusal Kurtuluş Cephesi'ni (ONLF) terör örgütü olarak kabul eden kararı geçersiz kıldı.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, Somali kabinesi, 2017'de ONLF'yi terör örgütü listesine alan kararın iptal edilmesini kararlaştırdı.

Kabine ayrıca ONLF liderlerinden Abdikarim Musa'nın aynı yıl Etiyopya'ya teslim edilmesini de yasa dışı olarak tanımladı.

ONLF, kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Ogaden Ulusal Kurtuluş Cephesi, Haziran 2018'de Etiyopya'nın terör örgütü listesinden çıkarılmış ve Addis Ababa hükümetiyle barış anlaşması imzalamıştı.

1980'lerin başında Etiyopya'daki Somali halkının kendi kaderini tayin etmesi için silahlı mücadeleye başlayan ONLF, yürütülen aktif mücadeleyle etkisiz hale getirilmişti.

Zengin doğal gaz kaynaklarının olduğu Etiyopya'nın Somali eyaletinde halkın çoğunluğunu Ogaden kabilesi oluşturuyor.