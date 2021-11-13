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Son dakika haber! Somalili "Doktor Aamin" ülkedeki tek ücretsiz ambulans hizmetini 1 dolarlık bağışlarla veriyor - Son Dakika

Son dakika haber! Somalili "Doktor Aamin" ülkedeki tek ücretsiz ambulans hizmetini 1 dolarlık bağışlarla veriyor

13.11.2021 12:30

Son dakika haber... Tek bir ücretsiz ambulans hizmetinin bulunmadığı Somali'de 13 yıl önce kurduğu vakıfla halka ücretsiz ambulans servisi sunan Abdulkadir Abdirahman Adan, 1 dolar vermeye ikna ettiği bağışçıların desteğiyle ilk ambulansını alırken bugün 20 ambulansla Mogadişu'da herkesin imdadına yetişiyor.

Tek bir ücretsiz ambulans hizmetinin bulunmadığı Somali'de 13 yıl önce kurduğu vakıfla halka ücretsiz ambulans servisi sunan Abdulkadir Abdirahman Adan, 1 dolar vermeye ikna ettiği bağışçıların desteğiyle ilk ambulansını alırken bugün 20 ambulansla Mogadişu'da herkesin imdadına yetişiyor.

Pakistan'da diş hekimliği eğitimi aldıktan sonra 2006'da ülkesine dönen ve hergün terör saldırılarında onlarca insanın ölümüne şahit olan Adan, ülkedeki ilk ücretsiz ambulans servisi kurma hikayesini AA'ya anlattı.

Halk arasında kurduğu Aamin (Emin) Ambulans servisi nedeniyle Doktor Aamin adıyla tanındığını anlatan Adan, bu hizmeti kurma hikayesini, "Okulumu bitirip Somali'ye döndüğümde ülkede iç çatışmalar devam ediyordu. İnsanlarımızın kanı akıyordu. Bu insanlara yardım etmek istedim." sözleriyle anlatmaya başladı.

Yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı başkent Mogadişu'da sadece iki hastaneye ait paralı ambulans bulunduğunu, onun dışında hastaların el arabalarında taşındığını ifade eden Adan şöyle konuştu:

"Pakistan'dan döner dönmez kentin en önemli merkezlerinden birinde kendi diş kliniğimi açtım. Klinik çevresinde hergün çatışmalarda insanlar ölüyor ya da yaralanıyordu. Ben, o sırada insanların neden öldüğünü anlayabilen tek profesyoneldim. İnsanların hastaneye götürülmesi gerekiyordu ama hastaneler gelip almıyor, insanların gelmesini bekliyordu. Bunu görünce ambulans hizmeti verme işini düşünmeye başladım."

Adan, başlarda ilk ambulansı almanın kolay kolay olmadığını da belirterek, "Çok zordu çünkü yeni bir mezundum ve tüm birikimimi bu işe harcamam gerekti. O zaman biriktirdiğim 4 bin 200 doları harcamam gerekti. Ardından iş dünyasından, ünlülerden, üniversite öğrencilerinden yardım toplamaya başladım. 'Yalnızca ayda 1 dolar vererek bir kişiyi kurtarın.' dedim." ifadelerini kullandı.

Bu şekilde ilk ambulansını Dubai'den aldığını söyleyen Adan, " Dubai'den 1999-2000 model ikinci el bir ambulansı aldık ve ilk operasyona başladık." dedi.

"Adımı yazarsanız Google'da şahsi numaram çıkıyor"

Adan, ilk ambulansı alınca ücretsiz sunduğu servisi duyurmak için yerel medyaya ulaştığını belirterek, "İnsanlara onları kurtarmak için göreve başladığımızı söyledik. Ardından insanlar benim özel numaram ve özel hat olan 999'u aramaya başladı. Gece yarısı bile telefonum çalıyor. Adımı yazarsanız Google'da şahsi numaram çıkıyor." diye konuştu.

Aamin'i sadece ilk yardıma ihtiyacı olanların değil gazetecilerin de aradığını anlatan Adan, terör saldırılarıyla ilgili bilgi almanın yanında gazetecileri olay yerine de ambulansla götürdüklerini kaydetti.

Bugün Dünya Sağlık Örgütü ve Kızılhaç tarafından bağışlanan ambulanslarla birlikte 20 ambulanslık bir filoya sahip olduklarına dikkati çeken Adan, ilkyardım eğitiminin de ülkedeki üniversite ve hastanelerden alındığını anlattı.

Eğitim ve ekipman ihtiyacının hala bulunduğuna vurgu yapan Adan, "Türk hükümeti ve halkına da teşekkür etmek istiyorum. Mogadişu'da çok büyük ve tam teşekküllü bir hastane yapılar. Taşıdığımız insanlara da çok büyük yardımları oldu. Yaralanan bir kişiyi tam teşekküllü bir hastaneye götürmemiz gerek ve bu hastane öyle bir hastane. Umarım bize ekipman ve eğitim desteğinde de bulunurlar." ifadelerini kullandı.

Adan, Türkiye ve diğer ülkelerde okuyan ya da yaşayan Somalililerin de desteğiyle ambulanslar aldıklarını anlatarak, Aamin'e herkesin her ülkeden bağışta bulunabileceğini vurguladı.

Halkın yardımına rağmen devletten aldıkları yardımın sınırlı olduğunu kaydeden Adan, "Devletin desteği çok sınırlı. Ancak bize yakıt, istasyon için yer vererek ya da bizim için bağış yapmak isteyenlerle konuşarak da destek olabilirler. Yapmadılar çünkü uğraştıkları başka sorunlar var." dedi.

Adan, ülkede çatışan gruplardan tehdit aldığını da belirtti. İstedikleri insanları rahatça öldürmelerini engellediği için Aamin ambulanslarının ve şahsının hedef olduğunu söyleyen Adan, kendisini tehdit edenlere "Kim olursa olsun. Benim hizmetime ihtiyacı varsa ücretsiz vereceğim." dediğini aktardı.

Aamin'in servislerinin "nedenini bilmediği bir şekilde" 2018'de durdurulması için hükümetin harekete geçtiğini ancak halkın baskısıyla vazgeçildiğini söyleyen Adan, "Herkesin farklı problemleri var. Ancak ambulansa ihtiyaçları olduğunda arayacaklardır ve güzel, tam teşekküllü bir ambulans isteyeceklerdir." değerlendirmesini yaptı.

"Türk yetkililerin sesimi duyacağını umuyorum"

Ülkenin Mogadişu dışındaki tüm kentlerine ulaşma hedefi olduğunu vurgulayan Adan, 20 ambulans ve Aamin personelinin bu hedefe yeterli olmadığını söyledi.

Bu hedef doğrultusunda Türkiye'deki Somalililer ve Türk yetkililerle buluşma isteği olduğunu anlatan Adan, şunları ifade etti:

"Hepsine medya aracılığıyla ulaşmak istiyorum. Sağlık Bakanlığıyla, Türk Kızılay'la, TİKA'yla görüşebilirsem çok memnun olurum. Benim sesimi duyacaklarını ve bizimle ilgili haberleri göreceklerini ve onlara Somalililere yardım etmelerini söyleyebileceğimi umuyorum. Çünkü ambulans yoksa hayat da yok. Hatta Türk halkı bile bize destek verebilir. Yarım dolar bile bağış yapsalar tüm Somali'ye ambulansla ulaşabiliriz. Her bir doların bir kişiyi kurtarabileceğini garanti ederim."

Son dakika haber! Somalili Doktor Aamin ülkedeki tek ücretsiz ambulans hizmetini 1 dolarlık bağışlarla veriyor
Son dakika haber! Somalili Doktor Aamin ülkedeki tek ücretsiz ambulans hizmetini 1 dolarlık bağışlarla veriyor
Son dakika haber! Somalili Doktor Aamin ülkedeki tek ücretsiz ambulans hizmetini 1 dolarlık bağışlarla veriyor
Son dakika haber! Somalili Doktor Aamin ülkedeki tek ücretsiz ambulans hizmetini 1 dolarlık bağışlarla veriyor

Mogadişu, Ambulans, Somali, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Somalili 'Doktor Aamin' ülkedeki tek ücretsiz ambulans hizmetini 1 dolarlık bağışlarla veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Somalili "Doktor Aamin" ülkedeki tek ücretsiz ambulans hizmetini 1 dolarlık bağışlarla veriyor - Son Dakika
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