Son dakika! Somalili Guled, Teknofest Gaziantep'e katılacak - Son Dakika

Somalili Guled, Teknofest Gaziantep'e katılacak

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, kendi imkanları ile eline geçen malzemelerden uçak maketi tasarlayan Somalili Guled Abdi'nin bugün Türkiye'ye gelerek Teknofest Gaziantep'e katılacağını duyurdu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatlarıyla ulaştığımız Somalili kardeşimiz Guled Abdi'yi bugün ülkemize getiriyoruz. Teknofest Gaziantep'e katılacak, drone eğitimi alacak ve Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi kahramanlarıyla buluşacak.Yanındayız Guled" ifadelerini kullandı. Kıran, Guled'in kendi imkanları ile tasarladığı uçak gibi teknolojik ürünlerin maketinin yer aldığı videoyu da paylaştı.