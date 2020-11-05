Son dakika haber | Somalili kadınlar siyasette daha fazla temsil için bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haber | Somalili kadınlar siyasette daha fazla temsil için bir araya geldi

05.11.2020 16:35
Son dakika haber | Somalili kadınlar siyasette daha fazla temsil için bir araya geldi, System.String[]

Son dakika habere göre Somalili kadın milletvekilleri, hükümet görevlileri ve genç siyasetçiler, kadınların siyasete katılımını artırmanın ve Somali'de yapılacak ulusal seçimlerde yüzde 30 kadın kotasını güvence altına almanın yollarını tartışmak için forum düzenledi.

Somalili kadın milletvekilleri, hükümet görevlileri ve genç siyasetçiler, kadınların siyasete katılımını artırmanın ve Somali'de yapılacak ulusal seçimlerde yüzde 30 kadın kotasını güvence altına almanın yollarını tartışmak için forum düzenledi.

Afrika Birliği Somali Misyonunun (AMISOM) katkılarıyla başkent Mogadişu'da yapılan forumda, kadınların siyasi katılımda karşılaştıkları engeller ve kadın haklarına ilişkin yasa teklifleri tartışıldı.

Konferansta konuşan Somali Halk Meclisi Vekili Amina Muhammed, kadın liderlerin karşılaştıkları pek çok zorlukla mücadele etmek için koalisyon kurma teklifinde bulundu.

Muhammed, "Somali'de siyaset ve yönetimle ilgilenen kadınların karşılaştığı zorluklar çok. Bunların başında kültürel zorluklar geliyor. Göreve seçildiğimizde herkesten daha iyi performans sağlayarak siyasette kadın ayrımcılığına son verebiliriz. Bunu yapmak, tüm topluma kadınların lider olabileceğini gösterebilir. Siyasetle ilgilenenlerin örnek alabileceği daha fazla kadın rol modeline ihtiyacımız var." dedi.

AMISOM Siyasi Danışmanı Muna Hassan Muhammed de "Somali'deki Afrika Birliği Misyonu (AMISOM), kadınlar için yüzde 30 kotaya ulaşılmasını sağlamayı taahhüt ediyor. AMISOM, 2016'dan beri hem federal hem de eyalet hükümetlerinde kadınların mecliste daha fazla temsil edilebilmesi için lobi yapıyor." diye konuştu.

Forumda, kadın siyasetçiler arasındaki zayıf iletişim, mali destek eksikliği, köklü kültürel uygulamalar, zayıf örgütlenme ve kadın liderlerin lobi çabalarının eksikliği ülke genelinde kadınların siyasete katılımını etkileyen sorunlardan bazıları olarak belirlendi.

Toplantının sonunda katılımcılar, Somali'deki siyasi fikirleri değiştirmenin bir yolu olarak seçimlerde her düzeyde kadın adayları desteklemeye karar verdi.

Somali, cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri gelecek yıl başında yapılacak.

Hükümet, Afrika, Somali, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Somalili kadınlar siyasette daha fazla temsil için bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi Kocaeli'de suçüstü yakalanan hırsız: Kontrol etmek için girdim, dağınıktı toparladım Karaman'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle bacaklarından vurdu Antalya'da iki ayrı manzara! Bir tarafta deniz ve güneş, diğer tarafta lapa lapa kar 12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi
Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır         
16:23
Artan vakalar sonrası yeni karar! Esenler'de bazı noktalarda HES kodu uygulamasına geçiliyor Artan vakalar sonrası yeni karar! Esenler'de bazı noktalarda HES kodu uygulamasına geçiliyor         
15:49
Son Dakika! Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı Son Dakika! Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı         
15:18
Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu         
15:14
İzmir depremi, tarihi olimpik stadı da vurdu İzmir depremi, tarihi olimpik stadı da vurdu         
14:54
Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı         
14:07
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
19 yıl önce vahşice öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı 19 yıl önce vahşice öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı         
12:48
Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı         
12:43
Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı         
11:41
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı Bulancak Belediye Başkanı saldırıya uğradı! Silahıyla kendisini korumak isterken saldırganı yaraladı         
01:00
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 17:17:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Somalili kadınlar siyasette daha fazla temsil için bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei