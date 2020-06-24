Son dakika haber: Somonun kilosu 20 liraya düştü - Son Dakika

Son dakika haber: Somonun kilosu 20 liraya düştü

Son dakika ekonomi haberi... Somonun kilosu 20 liraya düştü Samsun'da hava sıcaklıklarının artması ve korona virüsü dolayısıyla balığa rağbet azalınca somon balığının kilosu 20 TL'ye kadar düştü.

Somonun kilosu 20 liraya düştü

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SAMSUN - Samsun'da hava sıcaklıklarının artması ve korona virüsü dolayısıyla balığa rağbet azalınca somon balığının kilosu 20 TL'ye kadar düştü.

Karadeniz'in balık ambarı olarak nitelendirilen ve Türkiye'nin birçok yerine balık gönderilen Samsun'da hava sıcaklıklarının artması balık çeşitliliğini ve satışlarını düşürdü. Geçen haftalarda olta balıkçılarının tuttuğu barbun ve istavrit gibi balıklar tezgahlarda yer alırken, bu hafta ise tezgahlarda küçük balıklara rastlanılmadı. Balığa rağbet azalınca fiyatlar geriledi.

Somonun fiyatının geçen haftaya göre 5 TL düştüğünü ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "Balık satışları şu anda idare eder. En güzel sattığımız balık deniz somonu. Geçen hafta kilosunu 25 TL'den satıyorduk. Bu hafta ise fiyatı 5 TL düştü. Alabalık da 20 TL'den satılıyor. Levrek 40 liradan 30 liraya düştü. Çipuranın tanesini 10 liradan satıyoruz. Birkaç gündür sarı kulak kefal de geliyor. Kilosunu 15 liradan satıyoruz. Havalar biraz daha serinlerse işlerin daha çok açılacağını umuyoruz" dedi.

Somonun kilo fiyatının oldukça ucuz olduğunu dile getiren balık satıcısı Onur Can Köse ise, şunları söyledi:

"Somonda büyük bir kampanya yaptık. Kilo başına 5 lira fiyatı düştü. Çipura ve levreğin fiyatı da düştü. Kötek balığının kilosu da 40 liradan 30 liraya düştü. Havalar bu sıralar biraz sıcak gidiyor. O yüzden işler pek yok. Korona virüsü nedeniyle de işlerimiz biraz durgun. İşlerin daha iyi olması için bekliyoruz."

Koronavirüs, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Somonun kilosu 20 liraya düştü - Son Dakika Ekonomi

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