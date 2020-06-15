Son dakika haber: Son 24 saatte 947 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 152 bin 364...
Bir son dakika haberine göre Son 24 saatte 947 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 152 bin 364 oldu.
Son 24 saatte 947 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 152 bin 364 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 08:49 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Son 24 saatte 947 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 152 bin 364... - Son Dakika
Son Dakika Demet Özdemir, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü