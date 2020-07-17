Son dakika haber | Son 24 saatte Çin'de 10, Güney Kore'de 60 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Son dakika haber | Son 24 saatte Çin'de 10, Güney Kore'de 60 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 10, Güney Kore'de 60 yeni vaka saptandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 10, Güney Kore'de 60 yeni vaka saptandı.?

Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 9, yurt içi kaynaklı 1 Kovid-19 vakası tespit edildi, yeni can kaybı bildirilmedi.

Sincan'da yurt içi kaynaklı ilk vaka

Yurt içi kaynaklı tek vakaya Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde rastlandı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edildi.

Yerel Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, hastanın temas geçmişinin araştırıldığı ve bölgede Kovid-19 şüphesi görülen 3 kişinin daha gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlara sınırlama getirildiği kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 83 bin 622'ye yükseldiği Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.?

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 78 bin 737 kişi iyileşti.

Güney Kore'de 2 yeni can kaybı?

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 39'u yurt dışı kaynaklı olmak üzere 60 vaka görüldü, 2 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 13 bin 672'ye çıktığı Güney Kore'de, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 293'e yükseldi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 saptanan 12 bin 460 kişi tekrar sağlığına kavuştu.

Güney Kore'de bu hafta günlük vaka sayısı üçüncü kez 60 ve üzerine çıktı. Pazartesi günü 62, dün 61 yeni vaka kaydedilmişti.

Çoğunluğu yurt dışından gelen kişilerde görülen vakalarla günlük vaka sayısı 22 gündür çift haneli rakamlarda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Son 24 saatte Çin'de 10, Güney Kore'de 60 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

09:26 Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu 09:22 Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü 09:00 Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı 08:21 Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin 08:10 Gözü dönmüş saldırgan, eşini boğazından, araya girmeye çalışan öz kardeşini de bacağından bıçakladı 07:55 Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz 07:29 Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil 07:20 Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış 05:19 Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı 23:28 Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu 23:04 Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil 22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:34 Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
09:26
Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü
09:22
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
09:00
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
08:21
Gözü dönmüş saldırgan, eşini boğazından, araya girmeye çalışan öz kardeşini de bacağından bıçakladı
08:10
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
07:55
Meclis'teki 4 partiden Ermenistan'a ortak kınama: İşgal ettiğin Azerbaycan topraklarından çekil
07:29
Mansur Yavaş belediye meclisinde anlattı! Ankara Halk Ekmek Müdürü kendisini işten kovup tazminat almış
07:20
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
05:19
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
23:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 09:35:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Son 24 saatte Çin'de 10, Güney Kore'de 60 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]