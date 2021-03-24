Son dakika haber! Son 24 saatte korona virüsten 146 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber! Son 24 saatte korona virüsten 146 kişi hayatını kaybetti

24.03.2021 19:17
Son dakika haber! Son 24 saatte korona virüsten 146 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika habere göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 146 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 762 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 146 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 762 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 146 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 462'e yükseldi. Toplamda 36 milyon 990 bin 175 test yapıldı. Bugün yapılan 221 bin 738 testten, 29 bin 762 yeni vaka sayısı, bin 142 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 91 bin 282 olduğu, bugün iyileşen 17 bin 761 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 881 bin 643'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 720 olduğu açıklandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Son 24 saatte korona virüsten 146 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika

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