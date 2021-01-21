Son dakika haber! Son 24 saatte korona virüsten 153 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 153 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 435 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 153 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 24 bin 640'e yükseldi. Toplamda 28 milyon 32 bin 559 test yapıldı. Bugün yapılan 165 bin 109 testten, 6 bin 289 yeni vaka sayısı, 743 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 412 bin 505 olduğu, bugün iyileşen 6 bin 113 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 290 bin 32'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 74 olduğu açıklandı.

(İHA)