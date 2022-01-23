Üye Girişi
Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 185 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 185 kişi hayatını kaybetti

23.01.2022 19:52
Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 185 kişi hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 185 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 65 bin 503 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 185 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 65 bin 503 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 23 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 65 bin 503 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 185 oldu. Bir günde toplam 392 bin 281 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 75 bin 422 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,20 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,37 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaşların sayısı toplamda 140 milyon 743 bin 552'ye yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

"OMİCRON KOLAY YAYILIYOR AMA YAPILACAKLAR ZOR DEĞİL"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Havalandırması yetersiz mekanlarda uzun süre bir arada kalmayalım. Evimizde konuk ağırlarken dikkatli olalım. Yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliği biraz azaltalım. Riskli mevsim şartlarını tedbirlerle lehimize çevirelim. Omicron kolay yayılıyor ama yapılacaklar zor değil" dedi.

(Mustafa Cenik/İHA)

YORUMLAR
500

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 185 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Küçükçekmece Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor Küçükçekmece Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor         
19:37
Yatak odasında uyudukları sırada ölümden döndüler! Dev kaya 30 metreden bomba gibi düştü Yatak odasında uyudukları sırada ölümden döndüler! Dev kaya 30 metreden bomba gibi düştü         
17:37
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27

Son Dakika Haberleri
19:36 Küçükçekmece Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor
19:30 Son Dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti
19:21 Çin, Dünya'dan ne saklıyor? Herkesten gizlenen bölgede heyecan yarattı
19:16 Gedson'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
19:14 Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 65 bin 503 yeni vaka tespit edildi
19:10 İrem Derici konsere giderken mahsur kaldı
19:06 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar kısıtlaması
18:47 9 ilde kar yağışı sebebiyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin
18:36 Kar sebebiyle Diyarbakır'da otobüs seferleri durduruldu, yolcular otogarda bekletiliyor
18:24 Konyaspor gizliden şampiyonluğa yürüyor! Ahmet Çalık'ı unutmuyorlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 19:58:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 185 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement