Son dakika haber! Son 24 saatte korona virüsten 206 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Son 24 saatte korona virüsten 206 kişi hayatını kaybetti

27.02.2022 19:42
Son dakika haber! Son 24 saatte korona virüsten 206 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 206 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 49 bin 792 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 206 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 49 bin 792 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 24 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 49 bin 792 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 206 oldu. Bir günde toplam 394 bin 263 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 69 bin 845 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,06 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,92 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 537 bin 442'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

YORUMLAR
500
Son 24 saatte korona virüsten 221 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 221 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 266 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 266 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa, Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Son 24 saatte korona virüsten 206 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
19:41 Rusya Ukrayna arasındaki müzakere tartışmasına Zelenski'den ilk yorum: Toplantıda bir sonuca varılacağına gerçekten inanmıyorum
19:36 Türkiye'de bugün vaka sayısı 49 bin 792 kişi, ölü sayısı ise 206 kişi
19:33 Sezonun en güzel golleri arasında gösterildi! Gedson Fernandes fileleri havalandırdı
19:26 Ukrayna'daki 10 Türk öğrenci trene ulaşabildi! CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya son durumu paylaştı
19:14 Galatasaray-Rize karşılaşması başladı! Galibiyet arayan sarı-kırmızılılar seri peşinde
18:28 Alanyaspor ve Hatayspor rakiplerine göz açtırmadı! Liderlik mücadelesindeki karşılaşmalar nefes kesti
18:17 Türkiye Rusya'nın üyeliğinin askıya alınması konusunda çekimser kaldı! Bakan Çavuşoğlu'dan yanıt gecikmedi
18:12 Apartmanda çıkan yangın 2 can aldı! Aileler aldıkları haberle perişan oldu
18:09 Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile bir zamanlar sevgilisiydi! Sevda Demirel'in son pozlarına beğeni yağdı
17:49 Tavır yapan Halil Dervişoğlu, kadroya alınmadı! Beşiktaş'a transfer olacağı konuşuluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 19:50:20. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Son 24 saatte korona virüsten 206 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement