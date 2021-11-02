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Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 224 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 224 kişi hayatını kaybetti

02.11.2021 20:42
Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 224 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 224 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 796 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 224 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 796 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 2 Kasım'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 29 bin 796 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 224 oldu. Bir günde toplam 361 bin 533 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 837 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,70 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,38 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 663 bin 497'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 53,4 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız %90'a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz!" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 224 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 224 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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