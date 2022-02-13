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Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 276 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 276 kişi hayatını kaybetti

13.02.2022 20:32
Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 276 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 276 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 73 bin 787 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 276 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 73 bin 787 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 13 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 73 bin 787 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276 oldu. Bir günde toplam 419 bin 556 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 70 bin 169 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,78 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,74 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 7 bin 120'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6-12 Şubat arasında toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 276 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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