Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 40 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 40 kişi hayatını kaybetti

04.04.2022 21:27
Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 40 kişi hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 40 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 12 bin 647 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 40 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 12 bin 647 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 3 Nisan'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 12 bin 647 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 oldu. Bir günde toplam 236 bin 343 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 13 bin 958 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,37 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,10 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 097 bin 462'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 40 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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