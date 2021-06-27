Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 52 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 52 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 883 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 52 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 576'ya yükseldi. Toplamda 60 milyon 105 bin 441 test yapıldı. Bugün yapılan 215 bin 294 testten 4 bin 883 yeni vaka sayısı, 390 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 409 bin 27, bugün iyileşen 5 bin 937 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 275 bin 231'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 736 olduğu açıklandı.

(Mevlüt İşli/ İHA)