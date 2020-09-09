Son dakika haber! Son 24 saatte korona virüsten 55 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 55 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 837'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 55 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 837'e yükseldi. Bugün toplam 111 bin 193 test yapılırken, bin 673 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 284 bin 943 oldu. Bugün iyileşen 943 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 254 bin 188'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,4, toplam ağır hasta sayısının ise bin 181 olduğu açıklandı.

"TOPLAMDA 8 MİLYONDAN FAZLA TEST YAPILDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110 binden fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım" ifadelerine yer verdi.

(İHA)