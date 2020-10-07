Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 56 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 56 kişi hayatını kaybetti

07.10.2020 19:37
Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 56 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 56 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 609'a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 56 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 8 bin 609'a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 56 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 609'a yükseldi. Bugün toplam 116 bin 608 test yapılırken, bin 581 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 329 bin 138 oldu. Bugün iyileşen bin 355 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı da 288 bin 954'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 411 olduğu açıklandı.

"AĞIR HASTA SAYISI KONTROL EDİLEBİLİR SEVİYEDE SEYREDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım" ifadelerine yer verdi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 56 kişi hayatını kaybetti

Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Son 24 saatte korona virüsten 56 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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