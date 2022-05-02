Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 8 kişi hayatını kaybetti

02.05.2022 20:17
Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 8 kişi hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 8 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 344 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 8 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 344 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 2 Mayıs'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 344 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu. Bir günde toplam 97 bin 783 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 402 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,44 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,15 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 501 bin 398'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi Son 24 saatte korona virüsten 12 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 12 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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