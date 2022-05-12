Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 8 kişi hayatını kaybetti

12.05.2022 21:52
Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 8 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 8 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 542 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 8 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 542 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 9 Mayıs'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 778 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu. Bir günde toplam 135 bin 738 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 816 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,46 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,17 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 606 bin 278'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

(Hidayet Türkyılmaz - İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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