Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 81 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 81 kişi hayatını kaybetti

07.11.2020 19:32
Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 81 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 81 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 10 bin 803'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 81 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 10 bin 803'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 81 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 803'e yükseldi. Bugün toplam 139 bin 675 test yapılırken, 2 bin 483 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 391 bin 739 oldu. Bugün iyileşen bin 928 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 336 bin 221'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7 ve toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 730 olduğu açıklandı.

"MASKE TAKIN VİRÜS YÜKÜNÜ AZALTIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın" ifadelerine yer verdi.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 81 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Son 24 saatte korona virüsten 81 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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