Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 84 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 84 kişi hayatını kaybetti

08.11.2020 19:52
Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 84 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 84 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 10 bin 887'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 84 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 10 bin 887'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 84 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 887'e yükseldi. Bugün toplam 141 bin 944 test yapılırken, 2 bin 516 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 395 bin 255 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 18 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 338 bin 239'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 740 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000'den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 84 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Son 24 saatte korona virüsten 84 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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