Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 93 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 93 kişi hayatını kaybetti

13.11.2020 20:07
Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 93 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 93 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 11 bin 326'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 93 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 11 bin 326'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 93 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 326'e yükseldi. Bugün toplam 149 bin 942 test yapılırken, 3 bin 356 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 407 bin 939 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 10 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 348 bin 804'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 356 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3 binden fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" ifadelerine yer verdi.

-İHA-

Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 93 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Son 24 saatte korona virüsten 93 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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