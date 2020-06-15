Son dakika haber... (Son dakika) Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi
Son dakika spor haberi... (Son dakika) Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi26 Mart'ta pandemi nedeniyle İstanbul'dan ayrılan Fenerbahçe Beko başantrenörü Obradovic bugün Belgrad'tan döndü.
(Son dakika) Zeljko Obradovic İstanbul'a geldi
26 Mart'ta pandemi nedeniyle İstanbul'dan ayrılan Fenerbahçe Beko başantrenörü Obradovic bugün Belgrad'tan döndü. Alanda gazetecilere herhangi bir açıklama yapmayan Sırp teknik adam Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir görüşme yapacak. Obradovic'in yeni sezonda kulüpte kalıp kalmayacağı yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 04:11 Kaynak: DHA
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