Son dakika haberi! Silahlı alacak verecek kavgası kamerada

Silahlı alacak verecek kavgası kamerada
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 grup arasında meydana gelen sopalı, baltalı ve silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
Olay Turgutalp mahallesi Kemalettin Samipaşa caddesi üzerinde meydana geldi. Cemil İ.(37), yolda denk geldiği Muhammed H.'den3700 dolar olan alacağını 4300 dolar olarak istedi. Muhammed Faiz vermeyeceğini söyleyince, ortalık karıştı. 2 gurup arasında çıkan kavgada sopa, balta ve tabanca kullanıldı. Başına tabancanın kabzasıyla vurulan Muhammed H. Başından yaralandı. Kavganın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan şahıslar, polis ekiplerince yakalandı.
Yaralı Acil Servise götürülerek tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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