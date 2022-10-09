Son dakika haberi! Silahlı alacak verecek kavgası kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi! Silahlı alacak verecek kavgası kamerada

09.10.2022 19:13

Bir son dakika haberine göre Silahlı alacak verecek kavgası kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 grup arasında meydana gelen sopalı, baltalı ve silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Silahlı alacak verecek kavgası kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 grup arasında meydana gelen sopalı, baltalı ve silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay Turgutalp mahallesi Kemalettin Samipaşa caddesi üzerinde meydana geldi. Cemil İ.(37), yolda denk geldiği Muhammed H.'den3700 dolar olan alacağını 4300 dolar olarak istedi. Muhammed Faiz vermeyeceğini söyleyince, ortalık karıştı. 2 gurup arasında çıkan kavgada sopa, balta ve tabanca kullanıldı. Başına tabancanın kabzasıyla vurulan Muhammed H. Başından yaralandı. Kavganın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan şahıslar, polis ekiplerince yakalandı.

Yaralı Acil Servise götürülerek tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika haberi: BURSA'DA SİLAHLI KAVGA ANI KAMERADA; 1 YARALI Son dakika haberi: BURSA'DA SİLAHLI KAVGA ANI KAMERADA; 1 YARALI BABASININ TRAKTÖRLE ÇARPTIĞI 2 YAŞINDAKİ LİLAZ, AĞIR YARALANDI BABASININ TRAKTÖRLE ÇARPTIĞI 2 YAŞINDAKİ LİLAZ, AĞIR YARALANDI
Kaynak: İHA

İnegöl, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Silahlı alacak verecek kavgası kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Silahlı alacak verecek kavgası kamerada - Son Dakika
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