Olay Turgutalp mahallesi Kemalettin Samipaşa caddesi üzerinde meydana geldi. Cemil İ.(37), yolda denk geldiği Muhammed H.'den3700 dolar olan alacağını 4300 dolar olarak istedi. Muhammed Faiz vermeyeceğini söyleyince, ortalık karıştı. 2 gurup arasında çıkan kavgada sopa, balta ve tabanca kullanıldı. Başına tabancanın kabzasıyla vurulan Muhammed H. Başından yaralandı. Kavganın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan şahıslar, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: İHA

İnegöl, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Silahlı alacak verecek kavgası kamerada - Son Dakika

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