Son dakika haber: sopalı 'park' kavgası:  2 yaralı, 10 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, iş yeri önüne araç park edilmesi nedeniyle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İş yeri tahrip edilirken, 2 kişi yaralandı, 10 kişi de gözaltına alındı.

Olay, Çerkezköy'de Atatürk Caddesi'ndeki hediyelik eşya, züccaciye gibi ürünlerin satıldığı iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, dükkan önüne park edilmesi üzerine iş yeri sahipleri, Nuri Karataş'tan aracını çekmesini istedi. Karataş da aracın kendisine ait olmadığını söyleyince iş yerinde bulunanlar ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Karataş, darbedildi. Çevrede bulunanlar, olayı daha da büyümeden önledi. Bir süre sonra yakınları, Karataş'ın darbedildiğini öğrenerek, iş yeri önüne geldi. Karataş'ın yakınları ile iş yerinde bulunanlar arasında arbede oldu. Bu sırada Karataş'ın yakınları, taş ve sopalarla iş yerine saldırıp, eşyaları dağıtınca çalışanlar da kepenkleri kapatıp, kendilerini içeri kilitledi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları dağıtırken, arbedede yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karıştığını belirlediği 10 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.