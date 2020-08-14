Son dakika haber: Sorgun Belediyespor, Danilo Pavlovic'i transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, smaçör Danilo Pavlovic'i kadrosuna kattı.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, yaptığı açıklamada, Danilo'nun Boşnak olmasına rağmen Sırbistan lisansıyla oynadığını ifade ederek, "Sırbistan, voleybolda ekol olmuş bir ülke. Bu nedenle Danilo da Sırbistan lisansıyla oynuyor. Kendisi çok genç, 1997 doğumlu ve Sırbistan Milli Takımı'nda görev yapıyor. 1,96 metre boyundaki Danilo, geçen yıl Belarus'ta Shakhtar Soligorsk Voleybol Takımı'nın formasını giydi. İlimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Danilo'nun salı günü Sorgun'a geldiğini ve iki gün antrenmana çıktığını belirten Gül, "Antrenmanlarda gösterdiği performans sonucu kendisi ile bir yıllık sözleşme imzaladık. Danilo; Kızılyıldız, Radnicki Kragujevac, Nis ve Shakhtar Soligorsk takımlarının formalarını giydi." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı da Silva ile yollar ayrıldı

Öte yandan Sorgun Belediyespor'da Brezilyalı smaçör Rodrigo Leandro Honorio da Silva ile yollar ayrıldı.

Karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilen oyuncu, ülkesine döndü.