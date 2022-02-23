Sorgun'da yağan karın erimeye başlamasıyla dere ve göletlerdeki su seviyesi yükselmeye başladı.

İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yusuf Canbolat, AA muhabirine, ülke genelinde geçen yıllara göre bu yıl daha fazla yağış olduğunu söyledi.

Etkili kar yağışının, kurumaya yüz tutmuş göletler ve derelerde su seviyesine katkı sağladığını ifade eden Canbolat, "Son yağışlar çiftçimizin yüzünü güldürürken bizleri de biraz olsun rahatlattı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreye kadar ulaştı. Bu karın erimesi ve aralıklarla yağan yağmurla gölet ve derelerdeki su seviyesinin daha da artırmasını bekliyoruz." dedi.

Canbolat, özellikle arazide biriken karın ekili alanlar için yorgan görevi gördüğünü anlatarak, "Kar doğanın yorganıdır. Altında kalan ekili alanlar yavaş yavaş gerekli suyu alır. Bu yağışlarla birlikte bu yıl kuraklık tehlikesini atlattık diyebiliriz. Yağışlar çiftçimizin yüzünü güldürdü." diye konuştu.